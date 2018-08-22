"Калуга" и "Тамбов" забили в Кубке России 8 голов с игры и 6 - в серии пенальти

"Калуга" и "Тамбов" выдали сверхрезультативный матч в 1/32 финала Кубка России. Основное время завершилось вничью (3:3), в дополнительное команды забили еще по голу. Примечательно, что в серии пенальти, которую тамбовцы выиграли, было забито на два мяча меньше, чем во время игры.

Также в 1/16 финала пробились "Сызрань-2003", "Чайка", "Луки-Энергия" и "Торпедо".

Кубок России

1/32 финала

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти - 4:3

Голы: Семенов, 94 (1:0). Абдулавов, 102 (1:1).

"Сызрань-2003": Шильников, Ганиев, Цуканов, Ионов, Волосян, Семенов, Малаховский, Данилов, Имуллин, Шевченко, Цыганов.

"Ротор": Фильцов, Эдиев, Байрыев, Маляров, Воробьев, Попов, Лобкарев, Якуба, Завезен, Мязин, Коротаев.

Судья: ЕГОРОВ (Нижний Новгород).

22 августа. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".

"Чайка" (Песчанокопское) - "Армавир" - 2:0 (0:0)

Голы: Подбельцев, 54 (1:0). Магомедов, 59 (2:0).

"Чайка": Арапов, Дубовой, Гараев, Демченко, Гречкин, Шахтиев, Шаров, Крутов, Магомедов, Чалый, Подбельцев.

"Армавир": Матюша, Мирошниченко, Концедалов, Соловьев, Лусикян, Романенко, Дышеков, Каюмов, Безлихотнов, Веркашанский, Синявский.

Судья: МАТЮНИН (Москва).

22 августа. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

"Калуга" - "Тамбов" - 4:4 д.в. (1:2, 2:1, 1:1). Пенальти - 2:4

Голы: Семин, 12 (1:0). Чуперка, 22 (1:1). Шевчук, 31 (1:2). Шевчук, 58 (1:3). Дубровин, 64 (2:3). Волгин, 75 (3:3). Шевчук, 97 (3:4). Волгин, 117 (4:4).

"Калуга": Клюкин, Новиков, Фомин, Волгин, Ярославцев, Авагимян, Дубровин, Баранов, Евстигнеев, Семин, Романюк.

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Гарбуз, Мищенко, Шляков, Мурнин (Гультяев, 62), Шевчук, Чернышов (Килин, 65), Чуперка, Мамтов (Кашчелан, 90), Часовских (Себаи, 70).

Предупреждения: Часовских, 27. Мищенко, 33. Шляков, 50. Овсиенко, 52. Семин, 79. Себаи, 102. Кашчелан, 114.

Удаление: Мищенко, 90+2.

Судья: КУЗНЕЦОВ (Иваново).

22 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Чертаново" (Москва) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 5:4

"Луки-Энергия": Загребин, Сармонт, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Миронов, Сагиров, Решетников, Салимов, Алексеев, Подоляк.

"Чертаново": Ломаев, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Колесниченко, Витюгов, Глушенков, Горшков, Майрович, Зиньковский, Сарвели.

Судья: ФЕДОРОВ (Петрозаводск).

22 августа. Великие Луки. Стадион "Экспресс".

"Торпедо" (Москва) - "Шинник" (Ярославль) - 2:0 (1:0)

Голы: Кертанов, 23 (1:0). Сергеев, 82 (2:0).

Судья: БОБРОВСКИЙ (Санкт-Петербург).

22 августа. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".