Как получить бесплатный билет на финал Кубка России? Объясняет РФС

РФС близок к утверждению плана распространения бесплатных билетов на стадион "Волгоград Арена" на финальный матч Кубка России между "Тосно" и курским "Авангардом". Игра состоится 9 мая.

– В Волгоградской области будем распространять билеты через точки продаж нашего оператора и через кассы стадиона, – сообщил глава коммерческого департамента РФС Владимир Карпович. – Команды, вышедшие в финал, подадут необходимое количество заявок на билеты и получат их заранее.

– А если люди захотят приехать на матч, к примеру, из Москвы, им тоже нужно в Волгограде билеты получать?

– Сейчас нахожусь в Волгогоаде, и мы как раз прорабатываем окончательную схему. Возможно, сделаем какой-то код доступа, чтобы болельщики могли в электронном виде получать и распечатывать билеты, независимо от места проживания.

Напомним, что решающая встреча Кубка России станет третьей тестовой игрой на новой волгоградской арене в преддверии чемпионата мира-2018. "Тосно" объявил, что организует для своих фанатов бесплатный проезд к месту финала на поезде. (Игорь НОВИКОВ)