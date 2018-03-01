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Как переносили матч "Крылья Советов" - "Спартак". Видео


"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал ролик о том, как принималось решение о переносе матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча должна была состояться в Самаре в среду, 28 февраля - из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле.

По информации "СЭ", матч между самарцами и москвичами состоится в апреле.

"Крылья Советов" - "Спартак": как мороз матч отменил // Хронология переноса матча в Самаре // 
Кубок, это похороны. Так дальше продолжаться не может // 
"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!"

Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/19430508/

Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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