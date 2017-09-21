Как "Крылья" и "Локомотив" играли в догонялки: рикошет, автогол и спасение в концовке

В матче 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Локомотив" соперники в основное время забили друг другу по два гола. Самарская команда дважды выходила вперед, но железнодорожники каждый раз отыгрывались, при этом один из голов забили сами себе. Второй ответный гол "Локомотив" забил уже на 90+2-й минуте встречи усилиями Соломона Кверквелии.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"