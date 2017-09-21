Как "Крылья" и "Локомотив" играли в догонялки: рикошет, автогол и спасение в концовке

В матче 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Локомотив" соперники в основное время забили друг другу по два гола. Самарская команда дважды выходила вперед, но железнодорожники каждый раз отыгрывались, при этом один из голов забили сами себе. Второй ответный гол "Локомотив" забил уже на 90+2-й минуте встречи усилиями Соломона Кверквелии.
Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fckssamara– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #КрыльяЛоко 1:0 51' Евгений Башкиров pic.twitter.com/As6MBbRR3l
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #КрыльяЛоко 1:1 76' Алексей Миранчук pic.twitter.com/x6mDUkf8gr
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fckssamara– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #КрыльяЛоко 2:1 84' Неманья Пейчинович (автогол) pic.twitter.com/o6A9qWHHxq
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #КрыльяЛоко 2:2 90+2' Соломон Кверквелия pic.twitter.com/8pRXuSlaQT