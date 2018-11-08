Как болельщики смогут попасть на дисквалифицированные трибуны стадиона "Спартака" на кубковый матч с "Уралом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о том, что требуется предпринять "Спартаку", чтобы обеспечить женщинам и детям до 12 лет доступ на дисквалифицированные трибуны стадиона "Открытие Арена" на первый матч 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (5 декабря).

В среду КДК вынес решение о закрытии трибун B и D на один домашний матч турнира, однако дисциплинарный регламент допускает присутствие на них зрителей.

– Да, в регламенте прописан пункт о том, что женщины и дети до 12 лет могут посещать трибуны, которые закрыты решением КДК, – сказал Григорьянц. – Если у женщины или ребенка в наличии билет на матч, то можно спокойно проходить на стадион. Если трибуны дисквалифицированы на игру Кубка России, то за выполнением условий следят принимающая сторона и РФС, если на встречу чемпионата России – принимающая сторона и РПЛ. При входе на сектора стоят специально обученные люди – это могут быть и сотрудники правоохранительных органов – которые контролируют соблюдение требований регламента.

– Что клуб должен сделать, чтобы обеспечить женщинам и детям доступ на закрытую трибуну? Нужно какое-то разрешение?

– Нет, разрешение не нужно, условие уже прописано в регламенте. "Спартаку" нужно заранее определить порядок проведения мероприятия с организатором соревнований, чтобы потом не возникало никакого недопонимания, разместить соответствующую информацию в открытом доступе, чтобы болельщики ознакомились. Опыт в вопросе проведения таких матчей есть и у ЦСКА, и у "Торпедо". Да и у самого "Спартака" проблема подобного рода – далеко не первая. (Иван Торопцев)

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