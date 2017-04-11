Из "Локо" не поступала просьба о переносе финала Кубка России

По информации "СЭ", "Локомотив" официально не обращался ни в РФПЛ, ни в РФС с просьбой о переносе даты финального матча Кубка России против "Урала".

Напомним, что первоначально РФС запланировал матч на 29 мая, затем игра была перенесена на 2 мая, поскольку 26 мая начинается сбор национальной команды в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017, который стартует 17 июня.

По состоянию на 18.00 (мск) из футбольного клуба "Локомотив" в РФПЛ и РФС не поступала бумага с просьбой о переносе игры. Просьбы о переносе на пресс-конференции и через прессу высказывал главный тренер "Локо" Юрий Семин. (Сергей ЕГОРОВ)