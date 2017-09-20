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22:55 | Футбол — Кубок России

Ивелин Попов: "Спартак" - российский "Реал", но не "Реал" Мадрид"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) выразил радость в связи с возвращением в Краснодар, информирует Rusfootball.info. Болгарин выступал за "Кубань" с 2012 по 2015 год.

– Насколько приятно возвращаться на стадион "Кубань"?

– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.

– Какой была установка на матч?

– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Еще 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне "Спартак" возьмет Кубок.

– Кубок России – это не второстепенный турнир для "Спартака"?

– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.

– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?

– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не "Реал", а "Спартак", поэтому расслабленности нет.

– "Спартак" – это не российский "Реал"?

– Российский "Реал", но не "Реал" Мадрид (смеется).

– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?

– Если помните, еще в 2012-м при Красножане я несколько игр матчей. В "Спартаке" тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/rss/1146431041-ivelin-popov-spartak-ne-real-tak-chto-samouverennosti-i-rasslablennosti-net.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Спартак - это российские "сливочные".

23:34

shms

спартак-это кал. российский кал

23:23

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ивелин Попов- не Попов ,эээ не Ивелин, ээээ не финн....

23:16