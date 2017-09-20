Ивелин Попов: "Спартак" - российский "Реал", но не "Реал" Мадрид"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) выразил радость в связи с возвращением в Краснодар, информирует Rusfootball.info. Болгарин выступал за "Кубань" с 2012 по 2015 год.



– Насколько приятно возвращаться на стадион "Кубань"?



– Всегда приятно приезжать на этот стадион, я очень благодарен болельщикам за встречу. Это для меня главная эмоция сегодня. Не только победа. Когда люди и болельщики тебя уважают, это значит, что ты сделал что-то хорошее для команды.



– Какой была установка на матч?



– Кубоквые игры – самые сложные. Вы видели, сколько сегодня вылетело команд Премьер-лиги. Еще 4 игры осталось. Думаю, в этом сезоне "Спартак" возьмет Кубок.



– Кубок России – это не второстепенный турнир для "Спартака"?



– Не второстепенный. Мы сейчас выступаем на 3 фронтах, будем биться везде. Кубок – это самый короткий путь в Европу.



– Нет ли самоуверенности после чемпионского сезона?



– Нет, мы видим, что каждая команда играет в хороший футбол, с любой командой можно потерять очки. Мы не "Реал", а "Спартак", поэтому расслабленности нет.



– "Спартак" – это не российский "Реал"?



– Российский "Реал", но не "Реал" Мадрид (смеется).



– Играли ли вы до сегодняшнего дня опорного полузащитника?



– Если помните, еще в 2012-м при Красножане я несколько игр матчей. В "Спартаке" тоже не первый раз. Нормально, ничего сложного, никакого дискомфорта.