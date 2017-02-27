Иванов - про перенос матча с "Краснодаром": "Я возмущен. Мы играем для болельщиков"

Президент "Урала" Григорий Иванов возмущен переносом матча 1/4 финала Кубка России из Екатеринбурга в Краснодар. По его словам, можно было провести встречу в манеже.
- Конечно, я возмущен! - начал Иванов. - Мы же играем для болельщиков, для своих фанатов! Команда должна была провести этот матч дома. На мой взгляд, поле было пригодно для игры в футбол. Но у РФС другое мнение… Нам не разрешили.
- Предлагали РФС сыграть в манеже?
- Он не вмещает 10 тысяч человек, относится ко второй категории. Регламент не позволяет там принимать команды РФПЛ. Хотя я этого тоже не понимаю. Попади мы на "Сибирь", разрешили бы сыграть под крышей. Получается, в ФНЛ другие люди, другие футболисты? Одним можно, другим - нельзя. Нет у меня ответа…
- В манеже не разрешают сыграть только потому, что он не вмещает 10 тысяч?
- Да. Я, правда, не думаю, что 10 тысяч болельщиков посетили бы игру на открытом воздухе… Нам же все говорили: стройте манежи, мы будем там играть, расширим сезон! И что на выходе? Мы строили, строили… Потратили государственные деньги - из федерального и областного бюджета! Почему там нельзя играть?!
- А разве там не душно? Некоторые игроки жаловались, что там тяжеловато дышать…
- Кому-то душно? Постойте, мы играем для болельщиков! Им же комфортно? Правильно же? Так пусть даже в сауне выходят - лишь бы фанатам было удобно. Они должны сидеть в тепле. А сыграй мы сейчас на открытом воздухе в Екатеринбурге – пришли бы полторы тысячи человек. Не более! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Иванова - в ближайшее время в "СЭ"
PvsZ
Сильвербой, ты слаб умом или притворяешься? Кто-то составил такой календарь, а Гриша должен взять и подготовить поле? Да у нас 2 недели назад ещё минус 20 было, только сейчас растеплилось. Иди, вырасти травку зимой, я посмотрю на тебя.
20:07
Buldozer46
А почему матч Спартака с Томью и КС не перенесли и бегали бедолаги по морозу, ни игры ни болельщиков.
19:26
Сильвербой
А что не устраивает этого господина? Подготавливайте стадионы, подготавливайте поля и будет вам счастье!!! И будете вы играть при своих 1500 болельщиках! Что бы вас ни в чем не ограничевали, нужно действия какие-то делать, а не языком молоть, имея не поле а огород!
19:26
Вопреки
Вообще-то этот господин прав... хоть и тот еще ЖУК ! Почему-то "Ростов" в прошлом году загоняли в манеж и никаких аргументов не принимали, а "Краснодар" сделали хозяином в кубке, отдав преимущество и право заработать Галицкому на билетах... Кругом двойные стандарты, да господин МУТКО ?
19:21
баламошка
Договорняк тоже для болельщиков скатали, чтоб приобщиться к интересному действу)
19:11
tranmer
Потратили государственные деньги - из федерального и областного манежа! Может БЮДЖЕТА???
19:07