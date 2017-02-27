19:00 | ФУТБОЛ — Кубок России

Иванов - про перенос матча с "Краснодаром": "Я возмущен. Мы играем для болельщиков"

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Президент "Урала" Григорий Иванов​ возмущен переносом матча 1/4 финала Кубка России из Екатеринбурга в Краснодар. По его словам, можно было провести встречу в манеже.

- Конечно, я возмущен! - начал Иванов. - Мы же играем для болельщиков, для своих фанатов! Команда должна была провести этот матч дома. На мой взгляд, поле было пригодно для игры в футбол. Но у РФС другое мнение… Нам не разрешили.

- Предлагали РФС сыграть в манеже?

- Он не вмещает 10 тысяч человек, относится ко второй категории. Регламент не позволяет там принимать команды РФПЛ. Хотя я этого тоже не понимаю. Попади мы на "Сибирь", разрешили бы сыграть под крышей. Получается, в ФНЛ другие люди, другие футболисты? Одним можно, другим - нельзя. Нет у меня ответа…

- В манеже не разрешают сыграть только потому, что он не вмещает 10 тысяч?

- Да. Я, правда, не думаю, что 10 тысяч болельщиков посетили бы игру на открытом воздухе… Нам же все говорили: стройте манежи, мы будем там играть, расширим сезон! И что на выходе? Мы строили, строили… Потратили государственные деньги - из федерального и областного бюджета! Почему там нельзя играть?!

- А разве там не душно? Некоторые игроки жаловались, что там тяжеловато дышать…

- Кому-то душно? Постойте, мы играем для болельщиков! Им же комфортно? Правильно же? Так пусть даже в сауне выходят - лишь бы фанатам было удобно. Они должны сидеть в тепле. А сыграй мы сейчас на открытом воздухе в Екатеринбурге – пришли бы полторы тысячи человек. Не более! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Иванова - в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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PvsZ

Сильвербой, ты слаб умом или притворяешься? Кто-то составил такой календарь, а Гриша должен взять и подготовить поле? Да у нас 2 недели назад ещё минус 20 было, только сейчас растеплилось. Иди, вырасти травку зимой, я посмотрю на тебя.

20:07

Buldozer46

А почему матч Спартака с Томью и КС не перенесли и бегали бедолаги по морозу, ни игры ни болельщиков.

19:26

Сильвербой

А что не устраивает этого господина? Подготавливайте стадионы, подготавливайте поля и будет вам счастье!!! И будете вы играть при своих 1500 болельщиках! Что бы вас ни в чем не ограничевали, нужно действия какие-то делать, а не языком молоть, имея не поле а огород!

19:26

Вопреки

Вообще-то этот господин прав... хоть и тот еще ЖУК ! Почему-то "Ростов" в прошлом году загоняли в манеж и никаких аргументов не принимали, а "Краснодар" сделали хозяином в кубке, отдав преимущество и право заработать Галицкому на билетах... Кругом двойные стандарты, да господин МУТКО ?

19:21

баламошка

Договорняк тоже для болельщиков скатали, чтоб приобщиться к интересному действу)

19:11

tranmer

Потратили государственные деньги - из федерального и областного манежа! Может БЮДЖЕТА???

19:07

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