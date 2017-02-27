19:26 | ФУТБОЛ — Кубок России

Иванов - про перенос матча Кубка России: "Хочу поблагодарить "Краснодар"

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Президент "Урала" Григорий Иванов​ возмущен переносом матча 1/4 финала Кубка России из Екатеринбурга в Краснодар. По его словам, клуб был готов принять "быков" на своем поле.

 
Президент "Урала" Григорий ИВАНОВ.Григорий Иванов: "Потратили государственные деньги на манеж, а в нем играть нельзя…"

- Почему не захотели принять "Краснодар" на резервном поле - в Тюмени?

- Мы несколько месяцев тренировались на сборах на хороших полях. В Тюмени - искусственное покрытие… Это не очень комфортно. Хочу поблагодарить "Краснодар". Клуб пошел нам навстречу, согласился сыграть у себя дома. В то же время нам обидно за наших болельщиков. Мы давно не пробивались в четвертьфинал Кубка, можем пройти дальше. Получилось так, как получилось…

- Кто виноват?

- В РФС знали, что у нас 28 февраля еще календарная зима.

- Замкнутый круг какой-то. Поле, по мнению РФС, непригодно. Вы бы хотели сыграть в манеже, но он второй категории…

- Мы готовы были принять "Краснодар" на своем поле!

- А вот руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов так оценил состояние поля: "Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова".

- Поймите, в это время года очень сложно вырастить траву на нашем поле. Такие морозы… Нашим агрономам вообще можно памятник поставить за то, что привели поле в порядок. На нем можно было сыграть сейчас, но только на прошлогодней траве. Поле ровное, мяч катился. РФС принял другое решение. Мы законопослушные граждане. Вот только за болельщиков обидно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PvsZ

А380726, клоун тут только ты, иди, подготовь хоть один квадратный метр поля в наших погодных условиях, да это не проще, чем мужику забеременеть. Или ты и есть один из тех, кто составлял календарь с играми зимой на Урале?

20:12

А380726

Клоун Иванов все знал и понимал ещё осенью, но пиариться начал только сегодня

19:51

Вопреки

Двойные стандарты... богатым и адм. ресурсным можно ВСЕ, бедным НИЧЕГО !!! Почему матч проводить не на нейтральном поле, господа решалы РФС... Вместо это заведомо отдаете преимущество Краснодарцам, да еще и возможность заработать Галицкому на болелах ? Ах да, забыл - большой кусок от доходов матча должен отвалиться как раз РФС... а что взять с уральских кроме анализа... Цирк

19:40

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