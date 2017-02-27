Иванов - про перенос матча Кубка России: "Хочу поблагодарить "Краснодар"

Президент "Урала" Григорий Иванов возмущен переносом матча 1/4 финала Кубка России из Екатеринбурга в Краснодар. По его словам, клуб был готов принять "быков" на своем поле.
- Почему не захотели принять "Краснодар" на резервном поле - в Тюмени?
- Мы несколько месяцев тренировались на сборах на хороших полях. В Тюмени - искусственное покрытие… Это не очень комфортно. Хочу поблагодарить "Краснодар". Клуб пошел нам навстречу, согласился сыграть у себя дома. В то же время нам обидно за наших болельщиков. Мы давно не пробивались в четвертьфинал Кубка, можем пройти дальше. Получилось так, как получилось…
- Кто виноват?
- В РФС знали, что у нас 28 февраля еще календарная зима.
- Замкнутый круг какой-то. Поле, по мнению РФС, непригодно. Вы бы хотели сыграть в манеже, но он второй категории…
- Мы готовы были принять "Краснодар" на своем поле!
- А вот руководитель департамента профессиональног
- Поймите, в это время года очень сложно вырастить траву на нашем поле. Такие морозы… Нашим агрономам вообще можно памятник поставить за то, что привели поле в порядок. На нем можно было сыграть сейчас, но только на прошлогодней траве. Поле ровное, мяч катился. РФС принял другое решение. Мы законопослушные граждане. Вот только за болельщиков обидно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
PvsZ
А380726, клоун тут только ты, иди, подготовь хоть один квадратный метр поля в наших погодных условиях, да это не проще, чем мужику забеременеть. Или ты и есть один из тех, кто составлял календарь с играми зимой на Урале?
20:12
А380726
Клоун Иванов все знал и понимал ещё осенью, но пиариться начал только сегодня
19:51
Вопреки
Двойные стандарты... богатым и адм. ресурсным можно ВСЕ, бедным НИЧЕГО !!! Почему матч проводить не на нейтральном поле, господа решалы РФС... Вместо это заведомо отдаете преимущество Краснодарцам, да еще и возможность заработать Галицкому на болелах ? Ах да, забыл - большой кусок от доходов матча должен отвалиться как раз РФС... а что взять с уральских кроме анализа... Цирк
19:40