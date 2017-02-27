Иванов - про перенос матча Кубка России: "Хочу поблагодарить "Краснодар"

Президент "Урала" Григорий Иванов​ возмущен переносом матча 1/4 финала Кубка России из Екатеринбурга в Краснодар. По его словам, клуб был готов принять "быков" на своем поле.

- Почему не захотели принять "Краснодар" на резервном поле - в Тюмени?

- Мы несколько месяцев тренировались на сборах на хороших полях. В Тюмени - искусственное покрытие… Это не очень комфортно. Хочу поблагодарить "Краснодар". Клуб пошел нам навстречу, согласился сыграть у себя дома. В то же время нам обидно за наших болельщиков. Мы давно не пробивались в четвертьфинал Кубка, можем пройти дальше. Получилось так, как получилось…

- Кто виноват?

- В РФС знали, что у нас 28 февраля еще календарная зима.

- Замкнутый круг какой-то. Поле, по мнению РФС, непригодно. Вы бы хотели сыграть в манеже, но он второй категории…

- Мы готовы были принять "Краснодар" на своем поле!

- А вот руководитель департамента профессиональног о футбола РФС Сергей Куликов так оценил состояние поля: "Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова".

- Поймите, в это время года очень сложно вырастить траву на нашем поле. Такие морозы… Нашим агрономам вообще можно памятник поставить за то, что привели поле в порядок. На нем можно было сыграть сейчас, но только на прошлогодней траве. Поле ровное, мяч катился. РФС принял другое решение. Мы законопослушные граждане. Вот только за болельщиков обидно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)