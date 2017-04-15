Иванов отказался станцевать в костюме шмеля или майонеза в случае победы "Урала" в Кубке России

Президент "Урала" Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов провели встречу с болельщиками в связи с выходом команды в финал Кубка России. Как информирует официальный сайт клуба, на неформальную встречу пришло более ста поклонников "шмелей". Иванов и Тарханов поблагодарили собравшихся за горячую поддержку, которую болельщики оказали команде в матче против "Рубина" (2:1).

– Я повторял, что другой команды у нас не будет. И надо приходить на стадион и в дни побед, и в дни поражений. Спасибо вам всем за матч с "Рубином"! – сказал Иванов.

– Приятно, когда полные трибуны. Наша задача – завлекать болельщиков. Главное, чтобы вы гнали команду вперед, – добавил Тарханов.

По словам президента "Урала", сейчас ведутся переговоры с одной из авиакомпаний для организации перевозки болельщиков на финальный матч в Сочи.

Под занавес встречи один из болельщиков спросил, на что готов президент клуба в случае успеха "Урала" в финале против "Локомотива", и предложил станцевать ему в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза. Иванов такую идею не поддержал, но пообещал, что в случае победы в Кубке России обязательно станцует вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.

Напомним, что финал Кубка России "Урал" - "Локомотив" состоится в Сочи 2 мая.

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