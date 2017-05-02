Иванов и Тарханов получат звания "Почетный гражданин Свердловской области"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин Свердловской области" президенту "Урала" Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову. Кроме того, футболисты "Урала" будут удостоены награды "За заслуги перед Свердловской областью". Сегодня "Урал" проиграл "Локомотиву" в финале Кубка России (0:2).

– Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру, – цитирует пресс-служба губернатора Куйвашева, который посетил раздевалку команды после финала. – Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб "Урал" приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Спасибо вам большое – искреннее, человеческое! Мы вас очень любим. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!