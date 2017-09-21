Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:32 21 сентября | Футбол — Кубок России

Иван Соловьев: "В Кубке всегда клубы из ФНЛ выигрывали у премьер-лиги"

1

Полузащитник "Динамо" СПб Иван Соловьев после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что не ожидал большого количества болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург". Хавбек заявил, что клубы ФНЛ всегда обыгрывают команды премьер-лиги. По итогам 1/16 финала турнир покинули 10 команд РФПЛ.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. &quot;Динамо&quot; СПб - &quot;Зенит&quot; - 3:2 д.в. Бело-голубые празднуют сенсационную победу."Зенит" вылетел на радость питерскому клубу. И такое бывает

– Как вам стадион "Санкт-Петербург"?

– Хороший стадион, много болельщиков. Не ожидал, что столько народу придет.

– Фанатов "Динамо" слышали?

– Слышал вначале. Потом зенитовцы начали кричать и их уже не слышно стало.

– Из Кубка России вылетели "Зенит", ЦСКА и "Краснодар". Теперь это Кубок ФНЛ?

– Не соглашусь, конечно. Раз команды ФНЛ выиграли, значит это заслужено. Плюс ЦСКА приехал в Курск вторым составом, некоторые другие команды тоже играли неосновными составами. Ничего странного тут нет. В Кубке всегда клубы из ФНЛ выигрывали у премьер-лиги. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

Опрос

Кто выиграет Кубок России-2017/18?
голосовать
1
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mao11

В СССР никогда!

23:44 21 сентября