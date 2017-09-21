Иван Соловьев: "Судья помогал "Зениту"

Полузащитник "Динамо" СПб Иван Соловьев после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что игроки команды были уверены в себе. Хавбек высказал мнение, что арбитр встречи Павел Кукуян принял несколько спорных решений.
– Я читал, что Манчини, где бы не тренировал, везде выигрывал Кубки, а мы его остановили – сказал Соловьев. – Были уверены в своей команде, верили, что с 2:0 уже не проиграем.
– Как объясните двухминутку во втором тайме, когда "Динамо" пропустило 2 гола?
– Тяжело объяснить. Просто после первого гола чуть-чуть потерялись. Пока приходили в себя пропустили второй. Потом стали играть, как надо. Еще и судья чуть-чуть помогал "Зениту".
– В каких моментах?
– В первом тайме пенальти не поставил на Коротаеве, потом Анюков сыграл рукой в штрафной. Достаточно таких моментов было. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
Flamenco
судья помогал Зениту!!! и поэтому удалил защитника Зенита)))
00:06
Tribunal Z
А я думаю что судья очень помог Динамо удалив Мевлю, это желтая карточка, но никак не красная. Поэтому Зенит и проиграл. Кстати хорошо что Соловьёва сбагрили, уровень игры низкий
23:57 21 сентября
Pleafant
Сам Соловьёв был никакой,его уровень ФНЛ,и команда победила без него,зато теперь можно коментировать.
23:39 21 сентября
Mao11
Этот человек явно неадекватен зачем , глупости печатать.
23:38 21 сентября