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23:27 21 сентября | Футбол — Кубок России

Иван Соловьев: "Судья помогал "Зениту"

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Полузащитник "Динамо" СПб Иван Соловьев после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что игроки команды были уверены в себе. Хавбек высказал мнение, что арбитр встречи Павел Кукуян принял несколько спорных решений.

 
Четверг. Санкт-Петербург. &quot;Динамо&quot; - &quot;Зенит&quot; - 3:2. 10-я минута. Судья Павел КУКУЯН удаляет Михю МЕВЛЮ.Кто такой Павел Кукуян. Этот арбитр удалил Мевлю и наказал "Зенит" пенальти

– Я читал, что Манчини, где бы не тренировал, везде выигрывал Кубки, а мы его остановили – сказал Соловьев. – Были уверены в своей команде, верили, что с 2:0 уже не проиграем.

– Как объясните двухминутку во втором тайме, когда "Динамо" пропустило 2 гола?

– Тяжело объяснить. Просто после первого гола чуть-чуть потерялись. Пока приходили в себя пропустили второй. Потом стали играть, как надо. Еще и судья чуть-чуть помогал "Зениту".

– В каких моментах?

– В первом тайме пенальти не поставил на Коротаеве, потом Анюков сыграл рукой в штрафной. Достаточно таких моментов было. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

судья помогал Зениту!!! и поэтому удалил защитника Зенита)))

00:06

Tribunal Z

А я думаю что судья очень помог Динамо удалив Мевлю, это желтая карточка, но никак не красная. Поэтому Зенит и проиграл. Кстати хорошо что Соловьёва сбагрили, уровень игры низкий

23:57 21 сентября

Pleafant

Сам Соловьёв был никакой,его уровень ФНЛ,и команда победила без него,зато теперь можно коментировать.

23:39 21 сентября

Mao11

Этот человек явно неадекватен зачем , глупости печатать.

23:38 21 сентября