Иван Соловьев: "Судья помогал "Зениту"

Полузащитник "Динамо" СПб Иван Соловьев после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что игроки команды были уверены в себе. Хавбек высказал мнение, что арбитр встречи Павел Кукуян принял несколько спорных решений.

– Я читал, что Манчини, где бы не тренировал, везде выигрывал Кубки, а мы его остановили – сказал Соловьев. – Были уверены в своей команде, верили, что с 2:0 уже не проиграем.

– Как объясните двухминутку во втором тайме, когда "Динамо" пропустило 2 гола?

– Тяжело объяснить. Просто после первого гола чуть-чуть потерялись. Пока приходили в себя пропустили второй. Потом стали играть, как надо. Еще и судья чуть-чуть помогал "Зениту".

– В каких моментах?

– В первом тайме пенальти не поставил на Коротаеве, потом Анюков сыграл рукой в штрафной. Достаточно таких моментов было. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Все голы матча "Динамо" СПб – "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"