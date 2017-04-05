Иван Обляков: "Пропущенный мяч надломил "Уфу"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков после поражения от "Локомотива" (0:1) в полуфинале Кубка России заявил, что его команда не смогла поразить ворота соперника из-за невезения.

– В конце первого таймы попустили мяч, и это немного нас надломило, – сказал Обляков. – После перерыва старались давить, но забить не получилось.

– Что сказал вам Семак, когда выпускал на замену?

– Нужно было забить, получать мячи за спиной, делать больше передач и бить по воротам.

– Почему все-таки не смогли забить "Локомотиву"?

– Было какое-то невезение. Моменты возникали. Не знаю, почему не смогли их реализовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)