Иван Данильянц: "Долги перед игроками "Ростова" так и не погашены. Это напрягает"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения в матче 1/16 финала Кубка России от "Динамо" (0:4) рассказал, что клуб так и не погасил долги перед игроками, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Мы играли в обновленном составе. Весь первый тайм нам понадобился на то, чтобы притереться, понимать друг друга. Многие были излишне взволнованы. Во втором тайме была уже другая команда: сделали корректировки, владели мячом, контролировали. Но три гола в первом тайме стали решающими. Поздравляем наших соперников с победой.

– Почему вы не привезли основной состав? Связано ли это только с плотным графиком?

– Именно так. Играть нам приходится с третьего дня на четвертый. Для нас это необычно. Поэтому решили оставить основных исполнителей готовиться к "Локомотиву", а дать шанс тем, кто играет меньше. К сожалению, шансов на успех было сегодня очень мало. Но ребята хотя бы получили практику.

– Выходит, Кубок для вас третий по важности турнир?

– Никакого неуважения здесь нет. Просто чемпионат России требует больше затрат, там нельзя пренебречь ничем. В Лиге чемпионов мы представляем всю Россию. К слову, в прошлом году мы так же сберегли лидеров и проиграли в Кубке "Тосно".

– Как обстоят в "Ростове" дела с финансами?

– Наряду с плотным календарем финансовая нестабильность тоже напрягает. Задолженности остались прежними. Хотя были заявления, что футболисты свои деньги получили, но это не соответствует действительности. Последняя зарплата была за июль. Все задолженности за три последних сезона, включая текущий, остаются непогашенными. И это, безусловно, сложность.