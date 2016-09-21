Иван Данильянц: "Долги перед игроками "Ростова" так и не погашены. Это напрягает"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения в матче 1/16 финала Кубка России от "Динамо" (0:4) рассказал, что клуб так и не погасил долги перед игроками, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Мы играли в обновленном составе. Весь первый тайм нам понадобился на то, чтобы притереться, понимать друг друга. Многие были излишне взволнованы. Во втором тайме была уже другая команда: сделали корректировки, владели мячом, контролировали. Но три гола в первом тайме стали решающими. Поздравляем наших соперников с победой.
– Почему вы не привезли основной состав? Связано ли это только с плотным графиком?
– Именно так. Играть нам приходится с третьего дня на четвертый. Для нас это необычно. Поэтому решили оставить основных исполнителей готовиться к "Локомотиву", а дать шанс тем, кто играет меньше. К сожалению, шансов на успех было сегодня очень мало. Но ребята хотя бы получили практику.
– Выходит, Кубок для вас третий по важности турнир?
– Никакого неуважения здесь нет. Просто чемпионат России требует больше затрат, там нельзя пренебречь ничем. В Лиге чемпионов мы представляем всю Россию. К слову, в прошлом году мы так же сберегли лидеров и проиграли в Кубке "Тосно".
– Как обстоят в "Ростове" дела с финансами?
– Наряду с плотным календарем финансовая нестабильность тоже напрягает. Задолженности остались прежними. Хотя были заявления, что футболисты свои деньги получили, но это не соответствует действительности. Последняя зарплата была за июль. Все задолженности за три последних сезона, включая текущий, остаются непогашенными. И это, безусловно, сложность.
Platinum1991
Здесь команде Ростов надо ПРОЯВИТЬ характер! Раз и навсегда закрыть тему ДОЛГОВ! Надо перед руководством Ростова поставить вопрос РЕБРОМ! Долги или команда! Пака не погасите долги - играть НЕ БУДЕМ! Если руководству Ростова нужна команда, то пусть выплачивают все долги команде и не накапливают новые. А если не выплачивают долги, то пусть играют сами и снимают Ростов со всех турниров! Только так можно проучить руководство Ростова от ДОЛГОВ!!! Надо прекратить эту порочную практику играть в ДОЛГ! А куда РФС смотрит??? Почему Виталий Мутко не принимает решения по долгам! Хватит играть в долг! Кто СВОЕВРЕМЕННО не платит, пусть уходит из футбола!!! Таким дельцам не место в футболе. Пусть РФС примет такое решение и за этим ПРИСТАЛЬНО и ТЩАТЕЛЬНО следит!!! Пора и власть футбольную применить - ПОКАЗАТЕЛЬНО наказать должников и НАВСЕГДА отлучить их от футбола! Однозначно!!!
17:59
Вопреки
Ну и валите из этого болота после ЛЧ.. сколько можно завтраками кормить... Теперь выборы прошли и руководство региона вообще занавесит на ваши проблемы. Из-за болельщиков можно оставаться один сезон, но уже скоро третий и ничего кроме словоблудия от руководства клуба и области.
17:54
igorvasilevich
Молодцы болелы Ростова проголосовали за жив и теперь ваш Ростов после игр в лиги чемпионов будет банкротом признан.
17:36
199
Деньги за лигу они получат в мае,после окончания игр в ЛЧ.
17:22
fatka
Куда же девались все деньги за Лигу!?!?!?
16:58