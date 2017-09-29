Илья Кутепов: "Интересно сыграть с Нальчиком: встретятся два "Спартака"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубной пресс-службе отметил, что с нетерпением ждет встречи 1/8 финала Кубка России со "Спартаком" из Нальчика.

– Удивило то, что "Спартак-Нальчик" выиграл у "Динамо" по пенальти и прошел дальше в Кубке России. У меня в этой команде играет друг Вениамин Медников, – отметил Кутепов. – Он после матча радостно мне написал: "Мы будем играть с вами в Москве!" Был счастлив, что встретимся. Давно не виделись с ним. А выиграть у "Динамо" у нас еще будет возможность в чемпионате. Сейчас интересно сыграть с Нальчиком: встретятся два "Спартака". (Улыбается.)