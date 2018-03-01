Илья Геркус: "Перенос матча в Самаре? Говорить о двойных стандартах не приходится"

Президент "Локомотива" Илья Геркус спокойно отнесся к переносу матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Ранее сегодня, 1 марта, главный тренер железнодорожников Юрий Семин на своей странице в Инстаграме написал, что "избирательные решения не украшают наш чемпионат".
– Вчера в Самаре отменили матч "Спартака"...
– ... Хотите услышать от меня провокационный комментарий? – улыбаясь, перебил Геркус.
– Вам в Хабаровске при похожих условиях играть пришлось. Это справедливо?
– Кому-то приходится играть. Кому-то нет. Мне кажется, тут выход в том, чтобы принять единые правила и их придерживаться. Проблема в том, что страна у нас, как известно, большая. И зачастую о том, что будет холодно, понятно еще до того, как вы вылетаете в тот или иной регион. А когда уже прилетаете, то проще сыграть. Пусть и в холод. При этом решение принимается за час до матча. Вот в этой части регламента нужно что-то менять.
До вылета в Хабаровск бывает уже понятно, что будет минус 20. Но раз прилетели... Два раза летать в Хабаровск – это дорого. Есть рекомендации УЕФА для еврокубков – не играть при температуре ниже 15 градусов. Рекомендации эти придуманы врачами. Думаю, врачи нашей сборной тоже могут выработать подобные правила.
– В Хабаровске в том году температура опустилась до 15 градусов?
– Я, честно говоря, уже не помню. Но мы изначально высказывали сомнения. Однако когда полетели, то было ясно, что будем играть. В любую погоду. Чего бы это не стоило.
– То есть говорить сейчас о двойных стандартах не приходится?
– Нет. Мы тогда приняли решение. Если бы судья нас тогда спросил, готовы ли мы играть, то мы ответили: "Да, готовы". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Полная версия интервью Ильи Геркуса
Как мороз матч отменил // Кубок, это похороны. Так дальше продолжаться не может //
"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!"
osshulgin
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17:00
Патриот Сибири
itiv не читатель - itiv писатель. Человека спросили - он ответил. Проблемы? Не сам же он полез к журналисту с комментарием.
16:30
itiv
Браво!Брависсимо!Федун-Красавчик!Родионов-умничка!Каррера-The Best!ТИХОНОВ-на ВЕКА!Лучше поиграем в футбол при хорошей погоде и порадуемся вместе за одних и посочувствуем другим!!!Болею за Спартак,люблю Крылья! И не флудить.........
14:37
shpasic
да, сразу вспоминается перенос матча Томь - Локомотив в Москву. о двойных стандартах говорить не приходится.
14:29
itiv
Когда же эти е....аные Геркусы засунут свой язык в ЖО...У!!! Кто-то же должен разорвать этот порочный круг!Чего же ТЫ, мудиЛай-ла, не настоял на переносе своих матчей? Или обосса...ся, что поражение запишут и Совет Директоров снимет тебя , а не Семина с поста!!!
14:26