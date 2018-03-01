14:19 | Футбол — Олимп Кубок России

Илья Геркус: "Перенос матча в Самаре? Говорить о двойных стандартах не приходится"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус спокойно отнесся к переносу матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Ранее сегодня, 1 марта, главный тренер железнодорожников Юрий Семин на своей странице в Инстаграме написал, что "избирательные решения не украшают наш чемпионат".

 
Сегодня. Самара. Болельщики у стадиона &quot;Металлург&quot; в ожидании решения о том, состоится ли игра между &quot;Крыльями&quot; и &quot;Спартаком&quot;.Зря предсказывал лис, напрасно пахали студенты. Хронология переноса в Самаре

– Вчера в Самаре отменили матч "Спартака"...

– ... Хотите услышать от меня провокационный комментарий? – улыбаясь, перебил Геркус.

– Вам в Хабаровске при похожих условиях играть пришлось. Это справедливо?

– Кому-то приходится играть. Кому-то нет. Мне кажется, тут выход в том, чтобы принять единые правила и их придерживаться. Проблема в том, что страна у нас, как известно, большая. И зачастую о том, что будет холодно, понятно еще до того, как вы вылетаете в тот или иной регион. А когда уже прилетаете, то проще сыграть. Пусть и в холод. При этом решение принимается за час до матча. Вот в этой части регламента нужно что-то менять.

До вылета в Хабаровск бывает уже понятно, что будет минус 20. Но раз прилетели... Два раза летать в Хабаровск – это дорого. Есть рекомендации УЕФА для еврокубков – не играть при температуре ниже 15 градусов. Рекомендации эти придуманы врачами. Думаю, врачи нашей сборной тоже могут выработать подобные правила.

– В Хабаровске в том году температура опустилась до 15 градусов?

– Я, честно говоря, уже не помню. Но мы изначально высказывали сомнения. Однако когда полетели, то было ясно, что будем играть. В любую погоду. Чего бы это не стоило.

– То есть говорить сейчас о двойных стандартах не приходится?

– Нет. Мы тогда приняли решение. Если бы судья нас тогда спросил, готовы ли мы играть, то мы ответили: "Да, готовы". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса

Как мороз матч отменил // Кубок, это похороны. Так дальше продолжаться не может // 
"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!"

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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osshulgin

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17:00

Патриот Сибири

itiv не читатель - itiv писатель. Человека спросили - он ответил. Проблемы? Не сам же он полез к журналисту с комментарием.

16:30

itiv

Браво!Брависсимо!Федун-Красавчик!Родионов-умничка!Каррера-The Best!ТИХОНОВ-на ВЕКА!Лучше поиграем в футбол при хорошей погоде и порадуемся вместе за одних и посочувствуем другим!!!Болею за Спартак,люблю Крылья! И не флудить.........

14:37

shpasic

да, сразу вспоминается перенос матча Томь - Локомотив в Москву. о двойных стандартах говорить не приходится.

14:29

itiv

Когда же эти е....аные Геркусы засунут свой язык в ЖО...У!!! Кто-то же должен разорвать этот порочный круг!Чего же ТЫ, мудиЛай-ла, не настоял на переносе своих матчей? Или обосса...ся, что поражение запишут и Совет Директоров снимет тебя , а не Семина с поста!!!

14:26

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