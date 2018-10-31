Илья Геркус - о выходе "Локо" в кубковый четвертьфинал: "Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше!"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" (4:1) заявил, что рад за молодых игроков "Казанки", которые сыграли в этой встрече.

- Мы в четвертьфинале! Весело Олимп-Кубок России для нас начинается: 5 голов в 1/16, теперь 5 голов в 1/8. Главное, что результат один - победа. Сегодня отмечу еще один важный факт. Впервые полный официальный матч за "Локо" провел футболист "Казанки" (это был Роман Тугарев). Также впервые в официальном матче приняли участие сразу два игрока "Казанки" (Тугарев и Даниил Куликов). Для нас эти моменты очень важны.

Именно на такую отдачу мы закладывались, когда два года назад создавали нашу вторую команду, собранную из молодых и перспективных футболистов. Отличный вечер в Черкизове! Едем дальше, - написал Геркус в своем Инстаграме.

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