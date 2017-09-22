Илья Геркус - о поражении "Локомотива": "Ребята сражались и отдали все силы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме заявил, что болельщикам нужно пережить поражение от "Крыльев Советов" (2:3) в матче 1/16 финала Кубка России. Руководитель отметил, что игроки отдали все силы в этой встрече.

– Сложно комментировать вчерашнюю игру... Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер, – написал Геркус. – Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с "Ростовом".

Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!