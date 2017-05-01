Илья Геркус: "Надеемся, что Миранчук еще долго будет радовать болельщиков "Локо"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии финала Кубка России против "Урала" отметил, что клуб рассчитывает, что встречу посетят 7-8 тысяч болельщиков команды, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Геркус выразил надежду на то, что в решающей встрече турнира голом отметится полузащитник Алексей Миранчук, чей контракт с железнодорожниками истекает предстоящим летом.

– Мы рассчитываем на 7-8 тысяч наших болельщиков, – сказал Геркус. – Миранчук? Надеемся, что он еще долго будет радовать болельщиков клуба. Алексей любит забивать в финале Кубка, и я верю, что он сделает это и завтра.

Игра с участием Лоськова? Такой матч в этом сезоне будет обязательно. Но когда – узнаете позже.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.