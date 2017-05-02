Илья Геркус: "На финале Кубка России ожидается около 7-8 тысяч болельщиков "Локо"

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что проведение финала Кубка России в Сочи в дальнейшем можно сделать традицией. Он добавил, что на матче "Локомотив" – "Урал" ожидается около 7-8 тысяч болельщиков железнодорожников.

– Ваше отношение к тому, что финал Кубка проводится в Сочи на "Фиште"?

– Замечательная арена, мне очень нравится. Более того, думаю, это в дальнейшем можно сделать традицией. Потому что для болельщиков приехать в Сочи и провести здесь время – это замечательная возможность уйти от столичной суеты и посмотреть футбол.

– Сколько болельщиков "Локомотива" ожидаете на матче?

– Мы продавали часть билетов в Москве, в своих кассах. Продали пять тысяч билетов. И еще какое-то количество наши региональные болельщики покупали у билетного партнера РФС. Мы рассчитываем на 7-8 тысяч.

– В финале ожидаете атакующего или осторожного футбола?

– Это Кубок, решающий матч. Что будет точно – напряжение, страсть и борьба. А получится игра атакующей или нет – мы все вместе увидим. Нужно сыграть собранно и без помарок, на сто процентов наших возможностей.

– Лично для вас (для Геркуса как президента клуба это будет первый шанс выиграть трофей. – Прим. И.Р.) этот матч будет особенным?

– Безусловно. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ильи Геркуса