Илья Геркус: "Кубковый матч с "Енисеем" - важнейший для "Локо". На кону четвертьфинал"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" заявил, что эта игра является важнейшей для его команды.
- Скепсис в отношении кубковых турниров всегда проявляется только на ранних стадиях, когда путь к победе кажется неоправданно длинным. Удел сильных - ставить перед собой максимальные цели сразу. Поэтому сегодня нам предстоит важнейший матч. На кону четвертьфинал Олимп-Кубка России! Все в Черкизово! - написал Геркус в своем Инстаграме.
😇Всякий раз, когда речь заходит о Кубке России, я вспоминаю майский вечер 2017 года в Сочи, когда мы завоевали этот трофей. В прошлом году часто приходилось слышать, что Кубок России потерял в своей значимости. Но все эти разговоры были спровоцированы только лишь ранним вылетом большого количества клубов РФПЛ. ⠀ 🏆Значимость любого трофея определяется исключительно эмоциями финального матча. Вот пример: все признают, что для клубов английской Премьер-Лиги имеет значение только Лига чемпионов, тогда как к Лиге Европы отношение посредственное. ⚽️Но я вспоминаю финалы 2013 и 2017 года с участием "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Рафа Бенитес и Жозе Моуринью выставляли сильнейшие составы и отмечали те победы, бегая вместе со своими командами по полю словно дети. Десятки тысяч англичан съезжались на эти финалы. Завоеванные трофеи заняли важное место в истории клубов. ⠀ 💯Вывод прост: скепсис в отношении кубковых турниров всегда проявляется только на ранних стадиях, когда путь к победе кажется неоправданно длинным. Удел сильных - ставить перед собой максимальные цели сразу. Поэтому сегодня нам предстоит важнейший матч. На кону четвертьфинал Кубка России! Все в Черкизово! ⠀ #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали