Илья Геркус: "Кубковый матч с "Енисеем" - важнейший для "Локо". На кону четвертьфинал"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" заявил, что эта игра является важнейшей для его команды.

- Скепсис в отношении кубковых турниров всегда проявляется только на ранних стадиях, когда путь к победе кажется неоправданно длинным. Удел сильных - ставить перед собой максимальные цели сразу. Поэтому сегодня нам предстоит важнейший матч. На кону четвертьфинал Олимп-Кубка России! Все в Черкизово! - написал Геркус в своем Инстаграме.

Все об Олимп-Кубке России - здесь