Илья Геркус: "Будущее Семина и Миранчука в "Локо" обсудим после сезона"

Президент "Локомотива" Илья Геркус надеется, что Алексей Миранчук продолжит карьеру в московской команде. Однако вернуться к этому вопросу он планирует по окончанию нынешнего сезона. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает в этом году.

Неизвестна и дальнейшая судьба главного тренера команды Юрия Семина, контракт с которым был подписан по схеме 1+1.

– Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с "Кубанью". Ждете от него подвигов и в этом матче?

– Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.

– Можно ли надеяться – и насколько серьезно – что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме "Локомотива"?

– Мы надеемся, что он будет их совершать в форме "Локомотива" очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.

– Контракт Юрия Семина...

(Не дав даже договорить) – То же самое.

– Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в "Локомотиве" зависит от результата кубкового финала?

– Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.

Напомним, что финал Кубка России состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".

Полностью интервью Ильи Геркуса – в ближайшее время в "СЭ"