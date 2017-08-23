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22:18 | Футбол — Кубок России

Игроки и болельщики "Балтики" обматерили друг друга после поражения от "Арарата"

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После матча 1/32 финала Кубка России между "Араратом" и "Балтикой" (2:1) произошла словесная перепалка игроков и болельщиков клуба из Калининграда. В спор с фанатами, которые были недовольны вылетом команды из Кубка, вступили полузащитник Виктор Свежов и нападающий Антон Кобялко.

Осторожно, запись содержит элементы ненормативной лексики (18+)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Versus67

балтика...она такая))))))))особенно ближе к 10-ки))))))))

22:27