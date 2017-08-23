Игроки и болельщики "Балтики" обматерили друг друга после поражения от "Арарата"

После матча 1/32 финала Кубка России между "Араратом" и "Балтикой" (2:1) произошла словесная перепалка игроков и болельщиков клуба из Калининграда. В спор с фанатами, которые были недовольны вылетом команды из Кубка, вступили полузащитник Виктор Свежов и нападающий Антон Кобялко.

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