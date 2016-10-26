Игроки "Динамо" чистят поле от снега к матчу с "Тосно"

Игроки "Динамо" подключились к расчистке поля стадиона "Электрон" от снега, информирует пресс-служба бело-голубых. Сегодня на этой арене в Великом Новгороде должен состояться матч 1/8 финала Кубка России с "Тосно". Отмечается, что газон удастся привести в порядок к намеченному времени. Встреча "Тосно" – "Динамо" начнется в 19.00 по московскому времени.