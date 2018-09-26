Игрок "Торпедо" - Тукманову: "Если вы такой фанат "Торпедо", отдайте эмблему клубу сейчас"

Защитник "Торпедо" Артем Самсонов прокомментировал слова бывшего президента клуба Александра Тукманова, который пока не собирается возвращать логотип автозаводцам.

- Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов сказал, что при нем команда добилась максимально возможного результата.

- Я играл в 2011 -2013 годах – тогда мы в принципе довольно успешно выступали. До определенного момента. Наверное, Тукманов имел в виду то, что в тех финансовых условиях "Торпедо" добилось достойного результата. В премьер-лигу же они вышли. А дальше, наверное, не хватило денег.

- Прежнее руководство говорит, что вернет "Торпедо" эмблему, когда команда выйдет в премьер-лигу.

- Обсуждали эту ситуацию в команде. Не знаю... У Тукманова свое видение. Насколько я знаю, сейчас эмблема принадлежит клубу. Мне кажется, все это из-за денег.

- В смысле?

- Если он такой большой фанат "Торпедо", то зачем все это делать? Команде нужно выбираться из второго дивизиона. Раз ты такой фанат, помоги сейчас, не претендуй на эмблему. Зачем вообще ставить такие условия? Клуб нормально финансируется, все хорошо. Что ему еще надо? А когда команда выйдет в РПЛ, эмблема уже будет стоить других денег.

- Просто он не до конца верит, что нынешние акционеры будут долго вас спонсировать.

- Ах, вон оно что. Он не уверен... Однако дело идет. Начинается реконструкция стадиона. Не думаю, что если бы акционеры хотели просто поиграться с "Торпедо", они бы сейчас вкладывали такие деньги в стадион. Люди настроены серьезно. (Виталий Айрапетов)

Артем Самсонов: "Тукманов хочет заработать на продаже эмблемы "Торпедо"