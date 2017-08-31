Игрок "Балтики" и фанат, устроившие перепалку после матча, помирились

После матча 1/32 финала Кубка России между "Араратом" и "Балтикой" (2:1) произошла словесная перепалка игроков и болельщиков клуба из Калининграда. Полузащитник Виктор Свежов вступил в спор с фанатами, которые были недовольны вылетом команды из турнира.

Сегодня Свежов и фанат встретились на стадионе "Балтика", между ними состоялся разговор, после чего они пожали друг другу руки.

– Постараемся больше не огорчать наших поклонников и ждем их в субботу на игре с "Кубанью", – цитирует пресс-служба "Балтики" Свежова.

– Это были эмоции. Я всей душой болею за "Балтику", вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах, – сказал болельщик.

Игроки и болельщики "Балтики" обматерили друг друга после поражения от "Арарата"