Игрок "Балтики" и фанат, устроившие перепалку после матча, помирились

После матча 1/32 финала Кубка России между "Араратом" и "Балтикой" (2:1) произошла словесная перепалка игроков и болельщиков клуба из Калининграда. Полузащитник Виктор Свежов вступил в спор с фанатами, которые были недовольны вылетом команды из турнира.
Сегодня Свежов и фанат встретились на стадионе "Балтика", между ними состоялся разговор, после чего они пожали друг другу руки.
– Постараемся больше не огорчать наших поклонников и ждем их в субботу на игре с "Кубанью", – цитирует пресс-служба "Балтики" Свежова.
– Это были эмоции. Я всей душой болею за "Балтику", вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах, – сказал болельщик.
Игроки и болельщики "Балтики" обматерили друг друга после поражения от "Арарата"
ФУТБОЛИСТ И ФАН КОМАНДЫ ПОЖАЛИ ДРУГ ДРУГУ РУКИ https://t.co/K1ub6I0V7M pic.twitter.com/7hBP8Cqf46– ФК Балтика (@fcbaltika) 31 августа 2017 г.