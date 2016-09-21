Игорь Яновский: "В матче с "Краснодаром" мы увидим совсем другой ЦСКА"

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Яновский объяснил, почему итог матча 1/16 Кубка России с "Енисеем" не стоит рассматривать всерьез. Армейцы проиграли в Красноярске со счетом 1:2.

– Кубок – это возможность для довольно слабых команд проявить себя и сыграть с грандами отечественного футбола, – говорит Яновский. – Здесь может произойти все, что угодно – этот турнир нельзя предсказать, как чемпионат. Почему уступили в Красноярске? У "Енисея" была особенная мотивация, а за армейцев выступали несыгранные, молодые ребята. О чем тут можно говорить…

– Теперь у армейцев будет совсем другой настрой на "Краснодар"?

– Возможно. Не думаю, что поражение от "Енисея" как-то повлияет на выступление команды в чемпионате страны. Там будет играть совсем другая команда. ЦСКА способен победить "Краснодар". У "быков", конечно, интересная команда, которая здорово развивается, но у армейцев класс повыше.

– Какую задачу в новом сезоне теперь стоит считать приоритетной для ЦСКА?

- И выступление в Лиге чемпионов, и в чемпионате России очень важны для армейцев. Будем стараться "усидеть на двух стульях". В национальном первенстве мы – одни из главных фаворитов, хотя "Спартак" и "Зенит" тоже способны вмешаться в борьбу за титул. (Ярослав СУСОВ)