Игорь Шалимов: "Судейство с "Оренбургом"? Судят как могут"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Оренбургом" (3:2 д.в.) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что встреча сложилась для его команды непросто, и отказался комментировать судейство.

- Игра сложилась тяжело, потому что нам приходилось дважды отыгрываться, - отметил Шалимов. - В этом есть наша вина - забей мы первыми, все было бы по-другому. Молодцы, что отыгрались, вырвали эту победу, владели инициативой. Немного расстраивает или, не знаю, веселит то, что мы имели много атак, но не смогли их все реализовать. Особенно в дополнительное время. В концовке могло произойти что угодно. Это не очень радует, но ничего страшного, ведь мы прошли дальше.

- Ваш коллега Евдокимов раскритиковал судейство. Что вы скажете об этом?

- Смысл какой? Судят как могут. О предвзятости не буду говорить, как бы судьи ни ошибались. Судил и судил. Не хочу говорить об этом. Есть люди, которые это разбирают. Я больше смотрю за игрой. Да, может, где-то и были моменты, которые нас не устраивали, но мы будем молчать о своем недовольстве.

- Можно ли сказать, что попытка выиграть малой кровью провалилась?

- Нет, мы не собирались выигрывать малой кровью. Мы посмотрели соперника, изучили его игру. Он неплохо играет низом. Здесь все зависело от нас. Мы готовы были играть агрессивно, мы старались, чтобы мяч у нас ходил быстро. Это получилось. Но мы больше бы контролировали игру, если бы забили первыми. Но в итоге мы отыгрывались, и в этом большой минус. Надо будет сделать выводы.

- Первый гол забит после "стандарта". Что это было?

- Это очень удивительно. Каждый знает, что нужно делать в этих ситуациях. Надеюсь, больше таких голов мы получать не будем. (Екатерина ПОТАПОВА)