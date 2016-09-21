Игорь Шалимов: "Самое главное – мы одержали победу и прошли дальше"

Исполняющи обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над нальчикским "Спартаком" (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России остался доволен игрой и результатом. По словам наставника, соперник ничего не смог создать.

– Самое главное – мы одержали победу и прошли дальше, – цитирует Шалимова официальный сайт "Спартака". - Как и в любой игре, были и положительные моменты, были и отрицательные. Над этим всем нам надо будет работать. Игроки, которые играли сегодня, – молодцы, хорошо сыграли. Что касается отбора, сопернику практически не дали ничего создать.

У нас много травм, поэтому мы еще больше удовлетворены этой победой. И после победы легче восстанавливаться, что важно для нас, потому что мы играем через два дня на третий или через три на четвертый.

Да, мы выиграли три матча подряд, но как-то некорректно говорить о произошедших переменах. Ну сейчас порадуемся, про те две победы мы уже забыли.