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05:57 | Футбол — Кубок России

Игорь Ефремов: "Не стал бы обсуждать тему, что клубы РФПЛ относятся к Кубку несерьезно"


Глава ФНЛ Игорь Ефремов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что вылет 10 клубов РФПЛ из Кубка России нельзя назвать системным. По его словам, разница между второй восьмеркой РФПЛ и первой группой ФНЛ слишком маленькая.

- Сложно однозначно ответить на вопрос о том, почему клубы ФНЛ на этой стадии Кубка России выступили лучше представителей премьер-лиги. Все-таки каждый матч - это своя история. Безусловно, клубы ФНЛ имеют преимущество, проводя игру дома и имея поддержку болельщиков. Но я бы не стал обсуждать тему, что клубы РФПЛ относятся к этому несерьезно. 

10 клубов высшей лиги вылетели из Кубка. Это, конечно, много. Если посмотреть на ведущие страны, то и там из года в год такие истории случаются, когда команды из младших лиг выигрывают. Разница между второй восьмеркой РФПЛ и первой группой ФНЛ очень маленькая. Сложно нащупать ту грань, определить разницу в уровне футболистов. 

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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