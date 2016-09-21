Игорь Чернышов: "Химки" были слабее "Локомотива" в мастерстве"

Защитник "Химок" Игорь Чернышов после матча 1/16 финала Кубка России с "Локомотивом", в котором его команда уступила (0:3),отметил серьезный настрой соперника на эту встречу. В 1/8 финала "Локомотив" встретится с победителем пары "Шинник" – "Крылья Советов".

– Информация о том, что из Кубка России вылетели "Спартак", ЦСКА, "Ростов" не придавало вашей команде сил, эмоций, настроя и уверенности, что вам по силам одолеть "Локомотив"?

– Это футбол. Может, и по силам было бы, но соперник отнесся к этой игре серьезно. А в таком случае с ними тяжело бороться даже командам премьер-лиги. К тому же мы слабее в мастерстве, плюс не получились командные взаимодействия. Хотелось, чтобы было больше эмоций, задора, но их не было. А это – наш единственный джокер, которым мы не воспользовались. Поэтому счет 0:3.

– Вы говорите это с такой безнадегой. А есть какая-то польза от этого матча?

– Да, есть. Для наших молодых ребят. Они посмотрели уровень, куда стремиться, как играть, что не надо придерживать мяч, а играть в одно-два касания. Нужно адаптироваться к футболу премьер-лиги. Там ребята играют чуть быстрее. У нас, слава богу, есть такие парни, и не один. Они, на мой взгляд, выделялись. Не буду говорить кто. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).