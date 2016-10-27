Ибрагим Цаллагов: "Крылья" преследует какой-то рок"

Защитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов отметил, что в матче 1/8 финала Кубка России против "Локомотива" (1:3) команда вновь пропустила необязательные голы. Самарцы в чемпионате страны занимают последнее место с 7 очками.

- Мне даже сказать нечего. Опять проигрываем, опять необязательные голы... - цитирует rusfootball.info Цаллагова. - Какой-то рок нас преследует. Я не понимаю. У болельщиков хочу попросить терпения, будем стараться исправить ситуацию.

- Сегодня вы были одним из самых активных в составе "Крыльев" на поле. Сразу с таким настроен вышли на поле или завелись по ходу неудачно складывающегося матча?

- Не знаю, что еще надо, чтобы завестись. Мы на дне турнирной таблицы. Да, это был Кубок, но все же... Результат каждой игры влияет на самочувствие. Здесь особой какой-то подзарядки не требуется. Только толку от этого мало.

- Как считаете, c заменами тренер не опоздал? Чочиев вышел, и пошла игра.

- Чочиев молодец. Своей заменой переломил ход встречи, мог еще отличиться. Мы немного оживились с его выходом. А насчет ранних или поздних замен, то это не мне решать.