19:50 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

И.о. самарского губернатора: "Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле"

6

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил надежду на победу "Крыльев Советов" над "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России. Игра должна была состояться сегодня, но из-за погодных условий была перенесена. По информации "СЭ", матч состоится в апреле.

"Матч все-таки отменили. Зима не сдается, но футбол возьмет свое! Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле", - написал Азаров в Твиттере.

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/D_Azaroff/status/968849192037900289

6
Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

вперёд Спартак!

Никто (кроме букмекерских контор) даже не сомневается, что в апреле "обыграете" без вариантов!)))))))))))

22:23 28 февраля

акробат

не переживайте, в следующем сезоне и в вышке покричим тоже самое - трусишки в красно-белых штанишках

20:34 28 февраля

Красно Белый Питер

Фантазер......Что остается еще кричать из Пердива

20:27 28 февраля

Andrey6201

Позорных теплолюбивых свиней не обыгрывать надо ( это само собой), а после матча на шашлык под настоящее самарское пивко

20:16 28 февраля

акробат

руководству КС надо бы ещё снизить цену на билеты до 100 рублей, чтоб было 30 тысяч болел на стадионе. вот это был бы сильный ответ "трусишкам" в красно-белых штанишках.

20:12 28 февраля

акробат

лучше не скажешь!!!

20:10 28 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!