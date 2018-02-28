И.о. самарского губернатора: "Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле"

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил надежду на победу "Крыльев Советов" над "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России. Игра должна была состояться сегодня, но из-за погодных условий была перенесена. По информации "СЭ", матч состоится в апреле.

"Матч все-таки отменили. Зима не сдается, но футбол возьмет свое! Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле", - написал Азаров в Твиттере.