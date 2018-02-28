И.о. самарского губернатора: "Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле"

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил надежду на победу "Крыльев Советов" над "Спартаком" в 1/4 финала Кубка России. Игра должна была состояться сегодня, но из-за погодных условий была перенесена. По информации "СЭ", матч состоится в апреле.
"Матч все-таки отменили. Зима не сдается, но футбол возьмет свое! Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле", - написал Азаров в Твиттере.
вперёд Спартак!
Никто (кроме букмекерских контор) даже не сомневается, что в апреле "обыграете" без вариантов!)))))))))))
22:23 28 февраля
акробат
не переживайте, в следующем сезоне и в вышке покричим тоже самое - трусишки в красно-белых штанишках
20:34 28 февраля
Красно Белый Питер
Фантазер......Что остается еще кричать из Пердива
20:27 28 февраля
Andrey6201
Позорных теплолюбивых свиней не обыгрывать надо ( это само собой), а после матча на шашлык под настоящее самарское пивко
20:16 28 февраля
акробат
руководству КС надо бы ещё снизить цену на билеты до 100 рублей, чтоб было 30 тысяч болел на стадионе. вот это был бы сильный ответ "трусишкам" в красно-белых штанишках.
20:12 28 февраля
акробат
лучше не скажешь!!!
20:10 28 февраля