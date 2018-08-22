Хузин - о матче "Луч" - "СКА-Хабаровск": "Главным персонажем был судья. Через четыре дня дадим хороший бой. *****, искры будут лететь, *****"

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин прокомментировал поражение от "СКА-Хабаровск" (0:2) в матче 1/32 финала Кубка России. Первый мяч в игре в добавленное время первого тайма забил полузащитник Денис Дедечко, на 60-й минуте с пенальти отличился Константин Базелюк.

"В первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Дерби – есть дерби, надо выигрывать такие матчи. Если говорить в целом, то сегодня главным персонажем на футбольном поле был судья (Артем Любимов. - Прим. "СЭ"). Ему нужно было надеть белую маечку, чтобы в ней бегать и стать 12-м игроком.



Нас сегодня подвела реализация. В первом тайме владели больше инициативой, но пропустили гол в раздевалку. Во втором тайме вышли собранно, но судья поставил незамедлительный пенальти, сделав свое дело.



Я никогда судейство не обсуждаю, но сегодня хочется высказаться по этому поводу. Это просто какой-то кошмар. Ребят за игру поблагодарил. Обещаю, через четыре дня (26 августа в матче 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. - Прим. "СЭ") дадим хороший бой. *****, искры будут лететь, *****, искры", - сказал Хузин на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев досрочно покинул пресс-конференцию после игры с "Лучом".