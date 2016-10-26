Хави Грасия: "Неуместно сравнивать удаления из разных матчей"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после домашней победы в матче 1/8 финала Кубка России над "СКА-Хабаровском" (1:0) отметил, что соперник здорово боролся, несмотря на то, что большую часть времени играл в меньшинстве. По словам специалиста, счет мог бы быть крупнее, однако его игрокам не хватило точности в завершении атак.

– Задача была пройти в следующий раунд, и эту задачу мы выполнили, - приводит официальный сайт "Рубина" слова Грасии. - Сегодня мы играли против сложного соперника. СКА – команда, которая здорово работает на поле, она здорово боролась, несмотря на то, что большую часть времени у них было на одного игрока меньше. У нас было много подходов к воротам, но не хватало точности в завершении.

Нужно также учитывать, что в предыдущем раунде "СКА-Хабаровск" выбил сильного соперника. Эта команда в обороне играет очень организованно. У нас были проблемы в атаке, а после удаления соперник еще сильнее закрылся. Очень непросто вскрывать оборону, когда соперник садится так глубоко. Они всей командой стояли у линии штрафной.

– С учетом сетки не станет ли Кубок России приоритетным соревнованием? Хороший шанс попасть в еврокубки.

– Нет, мы, прежде всего, ставим приоритет на самую ближайшую игру. У нас достаточно длинная скамейка, и наша цель улучшать игру и положение в чемпионате России.

– Тренер соперника сказал, что судейство повлияло на результат. Что на судейство повлияло несправедливое судейство во встрече с "Тереком". Как вы считаете?

– Это два разных матча. Неуместно их сравнивать. Эти удаления разные. Удаление влияет на ход матча. В игре против "Терека", даже имея на двух игроков меньше, наша команда дала повод для гордости, боролась, несмотря на численное меньшинство. Безусловно, мы тоже сегодня хорошо поработали и заслужили победу. Сопернику хотел бы пожелать удачи в ФНЛ, поздравить с тем, что они прошли так далеко по турнирной сетке.