Хави Грасия: Матч против "Урала" – финал"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии полуфинала Кубка России против "Урала" отметил важность предстоящего матча. По словам Грасии, команда возлагает большие надежды на эту встречу.

– Озвучивать тактику на игру я не буду – идет подготовка, - подчеркнул Грасия. - Рассматриваем все варианты. Это очень важный матч, возлагаем на игру большие надежды. Мы в шаге от финала.

Это важнейший матч в сезоне. Вообще, конечно, ко всем играм надо относиться именно так. Матчи Кубка особенные – в них не бывает ничьей. Это соревнование на выбывание. Мы отдаем себе отчет в особой важности. Несмотря на то, что это полуфинал – мы рассматриваем эту игру, как финал!

– Что вы ждете ответа "Урала"? Будет ли эта игра отличаться от той, что была в чемпионате?

– Соперник сейчас в хорошей форме. Думаю, что по сравнению с матчем чемпионата будут 2-3 изменения. Вернутся травмированные и дисквалифицированные. Но все равно общий вектор игры команды сохранится. (Артур ЕНИКЕЕВ)