Хави Грасия: "Критика? Главный критик – я сам"

Главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия в преддверии полуфинала Кубка России против "Урала" своеобразно ответил на критику в адрес команды.

– Команду очень много критикуют. Со стороны кажется, что вы и ваш переводчик выкладываетесь на матчах сильнее игроков.

– В команде выкладываются все. Безусловно, что-то не получается, присутствует критика. И когда у команды нет результатов, критика вполне естественна. Но, тем не менее, мы не опускаем рук и стараемся улучшать те моменты, которые необходимо. Такие моменты есть, и достаточно в большом количестве. Но мы относимся очень серьезно к своей работе. И, на самом деле, самый строгий критик, самый строгий судья – это я сам.

Сейчас нам предстоит кубковый матч, и с ним связаны большие ожидания. "Рубин" дважды выходил в финал Кубка России, и мы постараемся, чтобы клуб сделал это в третий раз и хотим завоевать титул. (Артур ЕНИКЕЕВ)