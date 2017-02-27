Хави Грасия: "Для меня все игроки "Рубина" основные"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии четвертьфинального матча Кубка России с "Сибирью" подчеркнул, что морозная погода в Казани не должна стать проблемой. Также специалист сообщил, что не думал о том, кто выйдет на поле в стартовом составе.

- Мы специально приехали в Казань за 4-5 дней до матча, - сказал Грасия. - Состав на игру? Я не сторонник того, чтобы определять "железный" состав. Во время тренировки я никогда не говорю надеть одной группе одни манишки, а другим - другие, вы будете играть, а вы нет. Все равно наступит время, когда каждому футболисту придется играть с другим партнером. Они должны принимать правильные решения в той или иной ситуации. У меня нет основных и запасных. Для меня все игроки основные.