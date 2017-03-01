16:59 | ФУТБОЛ — Кубок России

Хави Грасия: "Бауэр вышел на фланге, потому что у него была карточка"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия во флеш-интервью признался, что не ожидал, что "Сибирь" выйдет играть с тремя центральными защитниками. Казанцы одержали победу благодаря голу Жонатаса в концовке и вышли в полуфинал Кубка России, где встретятся с "Уралом".

– Что-то неожиданное показал соперник в этом матче?

– Было неожиданно, что "Сибирь" действовала в три защитника, в последних встречах они так не играли. На самом деле матч был тяжелым и равным. Поле тоже не помогало. Но результат достигнут, это самое главное.

– Сегодня Бауэр вышел на фланге и сделал результативную передачу. Это было ваше сознательное решение?

– На самом деле, у Бауэра была карточка, а в центре поля нам требовался свежий игрок, и мы знали, что Камболов для этого достаточно универсален. Поэтому мы поставили его на фланг, и он сделал хорошую подачу, что и привело к голу.

Трансляция матча "Рубин" - "Сибирь"

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала
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