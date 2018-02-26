Хасанби Биджиев: "Я мало верю в возможность переноса матча с "Амкаром" из-за погоды"

Главный тренер курского "Авангарда" Хасанби Биджиев выразил надежду, что поле на пермском стадионе "Звезда" будет в день матча в нормальном состоянии. Матч 1/4 финала Кубка России "Амкар" - "Авангард" пройдет 27 февраля в 17.30 по московскому времени.

- Расскажите о том, как команда готовится к матчу и не станет ли морозная погода проблемой для ваших футболистов?

- Наша подготовка идет по плану. Мы успели провести несколько тренировок на воздухе, примерно на такой же температуре, которая ожидается в Перми во время матча. Самого поля мы пока не видели, потому что предыгровое занятие запланировано на вечер. Надеемся, что поле будет в нормальном состоянии.

- Вам разрешили тренироваться на основном поле?

- Да. Там искусственный газон с подогревом, никаких проблем не было. Мы прекрасно понимаем, что "Амкар" - очень непростой соперник для любой команды РФПЛ. Это клуб премьер-лиги, с квалифицированными футболистами. Матч будет очень сложным. Плюс - погодные условия, которые надо учитывать. Наша задача - постараться нейтрализовать сильные стороны "Амкара" и показать то, что мы умеем.

- Вы исключаете перенос матч из-за холодной погоды?

- Я мало верю в возможность переноса игры, потому что если посмотреть на календари РФПЛ и ФНЛ, то ставить эту игру просто некуда. Насколько я знаю, завтра в Перми намечается повышение температуры, и я надеюсь, что будет не так холодно, как сегодня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)