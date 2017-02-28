Григорий Иванов: "В Екатеринбурге организовали матч с "Краснодаром" в кинотеатре"

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Краснодаром" (3:3, пенальти – 4:3) в матче 1/4 Кубка России отметил, что команда показала бойцовский характер. По его словам, это была одна из лучших игр в истории "Урала".

- Но вот болельщики не увидели вашу победу воочию…

- Конечно, мы хотели сыграть перед нашими зрителями. При этом часть фанатов приехала в Краснодар, здорово нас поддерживали. Мы им благодарны! В Екатеринбурге организовали этот матч в кинотеатре, болельщики довольны и счастливы.

- Считаете, что сегодня победили вопреки регламентам РФС?

- Да, победили вопреки всему… Мы показали, что "Урал" - бойцовская команда, мы можем играть, биться. Это один из наших лучших матчей в истории.

- К судейству есть претензии?

- Надо пересматривать эпизоды. Когда нам поставили пенальти, у нас была негативная реакция. Мы начали ругаться… Но потом мне позвонили и сообщили, что на замедленном повторе видно, как наш игрок сбивал соперника. Хотя, вроде, на мяче был первым. В общем, еще нужно разобраться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)