23:40 28 февраля | ФУТБОЛ — Кубок России

Григорий Иванов: "В Екатеринбурге организовали матч с "Краснодаром" в кинотеатре"

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Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Краснодаром" (3:3, пенальти – 4:3) в матче 1/4 Кубка России отметил, что команда показала бойцовский характер. По его словам, это была одна из лучших игр в истории "Урала".

 
Сегодня. Краснодар. "Урал" - "Краснодар" - 3:3, пенальти - 4:3. Радость уральцев и грусть Федора СМОЛОВА: только что форвард не забил решающий пенальти.Григорий Иванов: "В перерыве сказал Смолову: "Федя, может, хватит нам уже забивать?"

- Но вот болельщики не увидели вашу победу воочию… 

- Конечно, мы хотели сыграть перед нашими зрителями. При этом часть фанатов приехала в Краснодар, здорово нас поддерживали. Мы им благодарны! В Екатеринбурге организовали этот матч в кинотеатре, болельщики довольны и счастливы. 

- Считаете, что сегодня победили вопреки регламентам РФС? 

- Да, победили вопреки всему… Мы показали, что "Урал" - бойцовская команда, мы можем играть, биться. Это один из наших лучших матчей в истории. 

- К судейству есть претензии? 

- Надо пересматривать эпизоды. Когда нам поставили пенальти, у нас была негативная реакция. Мы начали ругаться… Но потом мне позвонили и сообщили, что на замедленном повторе видно, как наш игрок сбивал соперника. Хотя, вроде, на мяче был первым. В общем, еще нужно разобраться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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