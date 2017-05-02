Григорий Иванов: "После игры все извинились, обнялись и примирились"

Президент "Урала" Григорий Иванов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) заявил, что ничего страшного в концовке встречи не произошло – футболисты после игры извинились друг перед другом за драку. Напомним, что в конце матча между игроками произошла массовая драка, по итогам которой были удалены четыре игрока.

– Что касается драки, то это футбол, эмоции, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – Ребята все на эмоциях сильных. Ничего страшного тут не произошло: потолкались, ударили друг друга, получили по заслугам красные карточки. Все нормально, после игры уже все извинились друг перед другом, обнялись и примирились. Конечно, это не красит наш футбол, совсем не красит.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой