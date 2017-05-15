Григорий Иванов: "Подумаем над подачей апелляции по Манучаряну и Фидлеру"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" рассказал, что клуб не исключает возможность подачи апелляции на решение КДК о дисквалификации нападающего Эдгара Манучаряна и защитника Артема Фидлера на 6 матчей Кубка России.

Напомним, что в концовке встречи между защитником Артемом Фидлером и полузащитником "Локо" Мануэлом Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в драку с участием капитана уральцев, Эдгара Манучаряна, Ари и Джефферсона Фарфана. Но главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил четырех футболистов за потасовку, а Фернандеш избежал наказания. В протоколе матча их действия оценены как "агрессивное поведение за драку". Согласно статье 97 части 2 дисциплинарного регламента РФС, Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну за участие в массовой драке грозило по шесть матчей дисквалификации, таким образом, футболисты получили максимальное наказание от КДК. В то же время Фарфан ограничился дисквалификацией на одну игру. Отметим, что санкции распространяются исключительно на Кубок России.

– КДК РФС признал, что Ари стал зачинщиком драки. Однако наказание для него и Фидлера с Манучаряном вынесено одинаковое – дисквалификация на шесть матчей в Кубке России. Как отнеслись к приговору?

– Нормально воспринял решение. В КДК работают нормальные и адекватные люди. Я был недавно на заседании, знаю многих членов комитета лично. Была бы возможность одному игроку дать больше матчей, а другому – меньше… Если по регламенту полагается такое наказание, значит так и должно быть. У меня претензий к работе КДК нет.

– Планируете ли подавать апелляцию?

– Если такая возможность будет, то мы воспользуемся ею. По окончании половины дисквалификации, скорее всего, подадим прошение, чтобы ребятам могли снизить наказание. Наши юристы обязательно разберутся в этом вопросе. Считаю, что сильнейшие футболисты должны играть, на них ходит зритель. В Екатеринбурге болельщики любят Манучаряна и Фидлера, они давно играют в команде, их прекрасно знают в городе.

– Для футболистов такое наказание намного серьезнее, чем денежный штраф?

– Конечно.

– Вы к ним санкции применяли?

– Нет. (Сергей АСТАХОВ)