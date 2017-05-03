Григорий Иванов: "Обязательно поговорю с Фидлером и Павлюченко"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что обсудит с игроками команды Артемом Фидлером и Романом Павлюченко их поведение во время финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Напомним, что в концовке встречи между Фидлером и полузащитником "Локо" Мануэлом Фернандешем произошла перепалка, которая переросла в потасовку. Главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил по два футболиста каждой команды, а уже после матча Роман Павлюченко оскорбил Ари.

– Наши ребята говорят, что Фернандеш оскорблял ребят, – приводит ТАСС слова Иванова. – Я знаю Фидлера очень давно, и просто так он в драку не полезет. Вчера все были расстроены после игры, было не до разговоров. Завтра мы встретимся и поговорим обязательно. Что касается Романа, я только в прессе прочитал высказывания, сам не слышал. Не знаю, почему он решил так поступить. Они с Фидлером хорошо дружат, и знаю, что просто так Павлюченко не стал бы так делать, - значит, повод серьезный. Но мы будем разбираться, пока сложно судить.

У каждого человека есть свое мнение. Вот у Романа такое мнение, у Ари будет свое, а правда будет где-то посредине. Понятно, что Павлюченко представляет наш клуб, но я этого не слышал, да и не хочу слышать. Я обязательно завтра переговорю и с Фидлером, и с Павлюченко.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал"