Григорий Иванов: "Не думаю, что Павлюченко наговорил лишнего после Кубка России"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что нападающий команды Роман Павлюченко не сказал ничего лишнего после поражения в Кубке России от "Локомотива" (0:2). Российский форвард обматерил форварда москвичей Ари за драку в конце встречи и отметил, что ему лучше улететь в Бразилию.

– У Романа сегодня выходной, увижу его – переговорим, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – Но я не думаю, что Роман что-то лишнее наговорил. Это эмоции были после игры, к этому надо относиться так, а не так, что началась травля. Какая травля? Роман много сделал для российского футбола.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России



