Григорий Иванов: "Мы сделали правильно, что сыграли в Краснодаре"

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Краснодаром" (3:3, пенальти – 4:3) в матче 1/4 Кубка России отметил, что это была одна из лучших игр екатеринбургского клуба. По словам руководителя, можно было победить и в основное время.

– Самый великий матч в истории "Урала"?

– Великие матчи у нас еще впереди. Я на это надеюсь. Но сегодня мы действительно выдали одну из лучших наших игр. Когда к 15-й минуте уступаешь 0:2 то, сами понимаете,… Такая победа в итоге дорогого стоит! Ребята просто молодцы. После первого гола Володи Ильина нам, конечно, стало полегче.

– Когда поверили, что можно спасти матч?

– Уже в перерыве почувствовал, что ребята готовы бороться, сравнять счет. Команда прибавила. Думаю, если бы не удаление, могли бы победить и в дополнительное время. "Краснодар", пропустив три мяча, потерял свою игру. Это очень хорошая команда, дай бог им удачи в Лиге Европы, но сейчас дальше идем мы.

– А после 0:3 кусали локти, что не сыграли в Тюмени при своих болельщиках?

– Нет, нет и еще раз нет. Мы сделали правильно, что сыграли в Краснодаре. Мы летели с Кипра. Рассчитывали, что проведем матч на естественном поле в Екатеринбурге (В Тюмени – искусственное покрытие). 26-го должны были вечером прилететь домой со сборов, 27-го пришлось бы ехать в Тюмень. Было бы очень сложно. "Краснодар" бы тоже налетался. Так что в той ситуации приняли самое оптимальное решение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)