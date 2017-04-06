Григорий Иванов: "Футболисты "Урала" сотворили чудо"

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Рубином" (2:1) в полуфинале Кубка России отметил, что его команда сотворила чудо. Он добавил, что после такой игры обычно наступает опустошение.

– Ребята сотворили чудо, – сказал Иванов. – Самое главное – показали хорошую игру. Первый раз мы добились такого успеха для всего уральского футбола. Я же говорил, что, выйдя в финал, ребята впишут свои имена в историю. Еще раз показали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает. После такой игры наступает опустошение. (Евгений БЕЛОУСОВ)