Горан Алексич: "Обидно, что "Тюмень" пропустила с пенальти"

Главный тренер "Тюмени " Горан Алексич - о матче с "Оренбургом" (0:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

- Конечно, мы приехали в Оренбург играть строго, дисциплинированно и компактно, - сказал тренер. Видео пресс-конференции опубликовано на официальном сайте "Оренбурга". - Мы играли с командой премьер-лиги, которая находится в середине турнирной таблицы РПЛ. Обидно, конечно. Да, было давление со стороны "Оренбурга", но обидно, что пропустили с пенальти. Я еще не видел повтор, но многие говорят, что его не было. Надо будет посмотреть и сказать. Во втором тайме мы пытались сыграть дисциплинированно и компактно и по возможности сравнять счет. В конце матча был эпизод с подозрением на пенальти, но ничего не могу сказать - не видел момент. Мы можем быть довольны. "Оренбург" - силовая команда, очень хорошо играет на флангах, на стандартах, у них высокие и мощные игроки. С такими противниками всегда сложно играть.