Голы Зуева и Бухарова помогли "Ростову" пройти в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Ростов" на выезде обыграл "Волгарь" – 2:0. По голу забили Александр Зуев и Александр Бухаров. Следующий соперник дончан определится в поединке "Амкара" и "Факела", который состоится завтра.
Кубок России
1/16 финала
"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)
Голы: Зуев, 22 (0:1). Бухаров, 48 (0:2).
"Волгарь": Терновский, Григорьев, Кирисов, Плиев, Бердников, Шалаев (Веркашанский, 70), Газзаев, Букия (Соломатин, 59), Болонин (Пилиев, 66), Бабаев, Бабырь.
"Ростов": Песьяков, Макеев, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Гацкан, Байрамян, Зуев (Дядюн, 75), Маер (Могилевец, 67), Думбья, Бухаров (Шомуродов, 64).
Предупреждение: Маер, 63. Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
20 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".
Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
wowaizrostowa73
Спасибо за ссылку , гол и сама комбинация действительно классные!
20:39
rostiran
Для всех кто пропустил шикарный гол Зуева https://vk.com/fcrostov?w=wall-33352573_430106 Ибо трансляции по абсолютно НЕОБЪЯСНИМОЙ причине не было.
20:12
shpasic
мужики! а Бобен скоро в Зенит перейдёт))
20:10
dintos
Вот Ростову кубок нужен.Выставили сильнейший состав,выиграли на классе и пошли дальше.Конкурентов,слава богу,не так много осталось...
20:07