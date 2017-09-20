Голы Зуева и Бухарова помогли "Ростову" пройти в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Ростов" на выезде обыграл "Волгарь" – 2:0. По голу забили Александр Зуев и Александр Бухаров. Следующий соперник дончан определится в поединке "Амкара" и "Факела", который состоится завтра.

Кубок России

1/16 финала

"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: Зуев, 22 (0:1). Бухаров, 48 (0:2).

"Волгарь": Терновский, Григорьев, Кирисов, Плиев, Бердников, Шалаев (Веркашанский, 70), Газзаев, Букия (Соломатин, 59), Болонин (Пилиев, 66), Бабаев, Бабырь.

"Ростов": Песьяков, Макеев, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Гацкан, Байрамян, Зуев (Дядюн, 75), Маер (Могилевец, 67), Думбья, Бухаров (Шомуродов, 64).

Предупреждение: Маер, 63. Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

20 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //

Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!