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19:57 | Футбол — Кубок России

Голы Зуева и Бухарова помогли "Ростову" пройти в 1/8 финала Кубка России

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В матче 1/16 финала Кубка России "Ростов" на выезде обыграл "Волгарь" – 2:0. По голу забили Александр Зуев и Александр Бухаров. Следующий соперник дончан определится в поединке "Амкара" и "Факела", который состоится завтра.

Кубок России

1/16 финала

"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: Зуев, 22 (0:1). Бухаров, 48 (0:2).

"Волгарь": Терновский, Григорьев, Кирисов, Плиев, Бердников, Шалаев (Веркашанский, 70), Газзаев, Букия (Соломатин, 59), Болонин (Пилиев, 66), Бабаев, Бабырь.

"Ростов": Песьяков, Макеев, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Гацкан, Байрамян, Зуев (Дядюн, 75), Маер (Могилевец, 67), Думбья, Бухаров (Шомуродов, 64).

Предупреждение: Маер, 63. Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

20 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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wowaizrostowa73

Спасибо за ссылку , гол и сама комбинация действительно классные!

20:39

rostiran

Для всех кто пропустил шикарный гол Зуева https://vk.com/fcrostov?w=wall-33352573_430106 Ибо трансляции по абсолютно НЕОБЪЯСНИМОЙ причине не было.

20:12

shpasic

мужики! а Бобен скоро в Зенит перейдёт))

20:10

dintos

Вот Ростову кубок нужен.Выставили сильнейший состав,выиграли на классе и пошли дальше.Конкурентов,слава богу,не так много осталось...

20:07